Naci Görür: Kanal İstanbul değil, büyük İstanbul depremi için hazırlığa para akıtın

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7'nin üzerindeki, 10 ilde yıkıma sebep olan depremlerde ölü sayısı 18 bini geçti. Deprem bölgesindekiler enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışmaya devam ediyor.

Gözler uzmanların sürekli uyardığı, korkuyla beklenen büyük İstanbul depreminde...

Ece Üner kişisel medya hesabından Prof. Dr. Naci Görür'ün "Kanal İstanbul değil, büyük İstanbul depremi için hazırlığa para akıtın..." cümlesini paylaştı.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün olası İstanbul depremi için "99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bizde ne halk ve yöneticiler depremi gündemlerine almıyorlar. Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar" açıklamasıyla da dikkat çekmişti.

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Depremin gündeme alınmadığını belirten Görür, "Bizde ne halk ve yöneticiler depremi gündemlerine almıyorlar. Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar" diye konuştu.

“Başka ülkelerde afet görünümünde olmayan depremler bizde afet yaratıyor”

Depremle mücadele için ABD, Japonya ve Meksika örneklerini veren Görür, "Depremin bize verdiği zararları azaltmak Japonya, ABD, Meksika gibi mümkün. Orada bu deprem olduğunda tesadüfen birkaç kişi ölmesine rağmen bizde binlerce kişi ölüyor. Başka ülkelerde afet görünümünde olmayan depremler bizde afet yaratıyor” şeklinde konuştu.

“Halkta ve yöneticilerde, siyasilerde irade yok”

Görür, deprem konusunda yeterli irade olmadığını söyleyerek “20 senede içinde biz tüm Türkiye’yi depreme dirençli hale getiririz. Biz daha 20 senede İstanbul’u depreme dirençli hale getiremedik. Çünkü irade yok. Halkta ve yöneticilerde, siyasilerde irade yok. Şu an 99’ları yaşıyoruz gibi geliyor. O zaman da ‘herkes 99 bir milattır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye bağırıyordu. Bakın işte oldu, her şey eski gibi, aynı acılar, aynı sahneler, aynı konuşmalar” diye belirtti.

“İlk yapmamız gereken yapı stoku”

İlk olarak yapı stoku yapılması gerektiğini ifade eden Görür, “İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoku. Yapı insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunların yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım” ifadelerini kullandı.

“Artık İstanbul büyütülmemeli, yatırım gelmemeli”

İstanbul artık büyümemeli diyen Görür, “Deprem beklenen bir kentte yapılmaması gereken en önemli şey o kentin nüfusunu arttırmayacaksın ve bina yoğunluğunu artırmayacaksın. Artık İstanbul büyütülmemeli, yatırım gelmemeli. Ekonomi ve sanayi çarkları burada olmamalı. İstanbul'da büyük deprem olduğunda ekonominin bütün çarkları duracaktır. O ekonomiyi eski potansiyele geri getirmek yıllar alacaktır" değerlendirmesini yaptı.

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