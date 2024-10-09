Naci Görür’den İstanbulluları korkutan uyarı. 'Şaka değil' diyerek tarih verdi

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara Depremi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“YÜZDE 47 ŞAKA DEĞİL”

Bilimsel araştırmaların Marmara'da 30 yıl içinde depremin olma olasılığının bugün revize rakamının yüzde 47 olarak öngördüğünü belirten Görür, “Yüzde 47 şaka değil. Yazı-turayı yüzde 50 ile atıyorsun. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız" dedi.

“11 İLDE OLAN DEPREMDEN DAHA ETKİ EDİCİ, DAHA YIKICI OLUR”

Marmara Bölgesi'ndeki olası depremin ekonomiye etkilerinden de bahseden Görür, "Marmara Bölgesi'nde eğer beklediğimiz deprem olursa Güneydoğu'daki 11 ilde olan depremden daha etki edici, daha yıkıcı olur. Ülkenin bugünkü enflasyonunu hayır, duayla anarız. Ülkedeki enflasyonu ben düşünemiyorum bile. Ülkede üretim, sanayi, ihracat, ithalat durur ve o şimdi sağa sola koşuşan emeklilerin koşacak mecali kalmaz. "Maaşlarınız artık kuşa döner" deniliyor ya, kuş bile iri kıyım kalır" dedi.

“YAZI-TURAYI YÜZDE 50 İLE ATIYORSUN”

Marmara'da muhakkak bir deprem olacağını ifade eden Görür, "Birincisi 1912'de Şarköy'de Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde deprem var, 1999'da Kocaeli'de deprem var. İkisinin ortası Marmara Denizi. Sismik bir boşluk oluştu. Bu sismik boşluk matematiksel olarak muhakkak dolacak. Yani muhakkak burayı bir deprem dolduracak. En son deprem de bu fay üzerinde 1766 yılında. Ortalama 250 senede bir deprem üretiyor. 250'ye 1766 daha koyarsanız bugünlere gelirsiniz ve nitekim yapılan bilimsel araştırmalar, Marmara'da 30 yıl içerisinde depremin olma olasılığını bugün revize rakamı yüzde 47 olarak öngörüyor. Yüzde 47 şaka değil. Yazı-turayı yüzde 50 ile atıyorsun. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.