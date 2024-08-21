Nafakadan kurtulmak için yeni yöntem buldu

ABD'de bir adamın nafakadan kurtulmak için yaptıkları ağızları açık bıraktı. Kentucky Savcılık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini hackleyerek başka bir eyaletteki bir doktorun kullanıcı adı ve şifresini ele geçirdi. Bu bilgileri kullanarak Hawaii’deki ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için sahte bir ölüm belgesi düzenledi ve bu belgeyi doktorun dijital imzasıyla onayladı.

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Kipf, birçok hükümet veri tabanında kendini ölü olarak kaydettirdiğini itiraf etti ve bunu kısmen çocuk nafakası yükümlülüklerinden kurtulmak amacıyla yaptığını belirtti. Ayrıca, farklı eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerine ve özel iş ile kamu ağlarına da erişim sağladı. Bu ağlara erişim bilgilerini başkalarına satmaya çalıştığı da iddia edildi.

Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.