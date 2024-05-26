Nagehan Alçı ağzına geleni saydı: Adi hırsız, yalancı, dolandırıcı, sülük…

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında isim vermeden bir kişiyi hedef alan Alçı, "Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz..." dedi.

Alçı’nın paylaşımında yer alan "Sülük" ve "Şeytani bir dolandırıcı" gibi ifadeler de göze çarptı.

Sosyal medyada Alçı’nın, geçtiğimiz sene boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’yı hedef aldığı yönünde yorumlar yapıldı.

Alçı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz…

Öyle bir körlük ki hem de!

Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz…

Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…"

13 YILLIK EVLİLİKLERİ SONLANMIŞTI

2010 yılında evlenen Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı çifti, geçtiğimiz sene tek celsede evliliklerine nokta koymuştu.

13 yıllık evliliğin sona ermesiyle ilgili Alçı, “Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" demiş, Kütahyalı da, "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullanmıştı.