Nagehan Alçı Kılıçdaroğlu kazanırsa Külliye’de ne olacağını açıkladı

Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Kılıçdaroğlu kazanırsa Erdoğan çiftinin bizzat Kılıçdaroğlu çiftini Külliye’de karşılayacağını söyledi.

Nagehan Alçı Kılıçdaroğlu kazanırsa Külliye’de ne olacağını açıkladı

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs seçimleri öncesinde dikkat çeken iddialarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alçı, Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası zaferi sonrası devir teslimin nasıl olacağını yazdı.

Alçı, “Eğer kafa kafaya giden bu seçimi kazanırsa mükemmel bir devir-teslim töreni ile Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı makamını Tayyip Bey’den devralacaktır. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaktır” ifadelerini kullandı.

"BUNU KESİN OLARAK BİLİYORUM..."

Alçı şu yorumlarda bulundu:

“Nagehan Alçı olarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığından ne kadar eminsem şundan da o kadar eminim… Eğer kafa kafaya giden bu seçimi kazanırsa mükemmel bir devir-teslim töreni ile Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı makamını Tayyip Bey’den devralacaktır. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaktır.

Eğer Kemal Bey kazanırsa, Erdoğan çifti, Kılıçdaroğlu çiftini bizzat Külliye’de karşılayacak, sohbetler edildikten sonra medya önüne iki siyasi lider çıkacaktır. Demokrasinin erdemini vurgulayan konuşmaların ardından güzel bir devir-teslim olacaktır. Bunu kesin olarak biliyorum…”

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