Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak tek celsede boşandı

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Dava öncesi açıklama yapan Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.

15 DAKİKA SÜRDÜ

15 dakika süren davanın ardından mahkeme çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi.

Duruşma çıkışı ayrı ayrı çıkan ikiliden Nagehan Alçı "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye açıklamada bulundu. Rasim Ozan Kütahyalı ise "Güzel dostça, her şey iyi" diyerek adliyeden ayrıldı.