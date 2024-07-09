Nagehan Alçı'nın sevgilisi Yunan istihbaratçı çıktı

Nagehan Alçı bugün Nevşin Mengü’nün YouTube kanalında yayınlanan programda Yunanistanlı bir diplomatla ilişki yaşadığını açıklamıştı.

Alçı, şu an görüştüğü biri olduğunu, bunun yabancı bir diplomat olduğunu, Rasim bunu öğrendikten sonra durumun daha da çirkinleştiğini ifade etti.

Alçı, “Güya liberalim diyen bir adam kendine birkaç telefon alıp, oraya buraya telefon etmiş. Yunan ajanı olduğumu, ilişkim olan kişinin Türk düşmanı olduğu gibi iftiralar atmış” ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı’nın bugün açıkladığı Yunan diplomatın istihbaratçı olduğu ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’ndan alınan habere göre, Nagehan Alçı’nın ilişki yaşadığı istihbaratçı açığa çıktığı için Atina’ya geri çağrıldı. İddiaya göre bu Yunan istihbaratçısının ismi Stavros Christodoulidis.

YUNAN İSTİHBARATÇI İMAMOĞLU İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Yunanistan Başkonsolos Vekili olarak İstanbul’da görev yapan Stavros Christodoulidis, 6 Eylül 2021’de İBB tarafından düzenlenen bir etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuşurken görüntülenmişti.

Stavros Christodoulidis ayrıca Yunanistan Başkonsolosluğu’nun düzenlediği pek çok etkinlikte de yer almıştı.

Öte yandan Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis'in ilişkisinin yaklaşık bir buçuk yıldır sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Nagehan Alçı 2023 yılının Ekim ayında sürpriz bir kararla evli olduğu Rasim Ozan Kütahyalı’dan boşanmıştı. Yaşanan olay sonrası ikilinin şiddetli geçimsizlik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Çiftin boşandıkları duruşmadan yan yana çıkıp poz vermesinin üzerinden geçen birkaç ay sonra, geçtiğimiz günlerde Nagehan Alçı’nın evlilik sürecinde gördüğü şiddeti X hesabından paylaşması gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Dün sosyal medyada Nagehan Alçı’nın Rasim Ozan’a açtığı 250 bin liralık tazminat davasının dilekçesi ortaya çıktı. Nagehan Alçı’nın dilekçeye ek olarak sunduğu mesajlaşmalar ise herkes tarafından çokça konuşuldu.

Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlarda sürekli bir şekilde aşağılama ve hakaret içerikli mesajlarda ‘fantezi’ detayı, olayın en çok konuşulan detayı oldu.

“ROK’UN KARISI DİYE FANTEZİ YAPIYORLAR”

Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajda “-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

HAKARET DOLU MESAJLAR

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlarda dikkat çeken konuşmalardan bazıları ise şunlar:

-"loser insan", "loser yaratık", "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil",

-"hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "onurlu ol, gururlu ol",

-"Nagehan sen idiotsun, salaksın", "ruhen çirkin bir insansın”, “için çürümüş, bunamış, bunak",

-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar"

NAGEHAN ALÇI YENİ SEVGİLİSİNİ DUYURDU

Nevşin Mengü'nün programına katılan Nagehan Alçı burada yeni sevgilisini açıkladı.

Alçı “Şu anda görüştüğüm biri var. Yabancı bir diplomat ve Rasim bunu öğrendikten sonra işi başka bir boyutu da.. daha da çirkinleşti.” İfadelerini kullandı. Alçı’nın bahsettiği diplomat ise Yunan istihbaratçısı çıktı.