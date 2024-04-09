Nakliyat kamyoneti içindeki çekyatı uyuşturucu deposuna çevirdiler

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması neticesinde doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir kamyonete operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde durdurulan ve ev eşyası yüklü olan kamyonette narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda çekyatların içine gizlenmiş 77 parça halinde 52 kilo 600 gram skunk maddesi bulundu.

Kamyonette bulunan M.G. ve İ.S. gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki sorguları ardından adliyeye sevk edildi.

M.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.