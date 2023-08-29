Nakliye kamyonu yan yattı

Karabük'te nakliyat kamyonun yan yatması sonucu 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Nakliye kamyonu yan yattı

Edinilen bilgiye göre, M.S.Ö. (45) yönetimindeki 34 BDY 665 plakalı ev eşyası yüklü kamyon Çerkeş'ten Gerede istikametine seyir halindeyken Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına çarparak yan yattı.

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Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine ihbarda bulunurken, sürücü ve yanında bulunan M.Y. ile M.S.I. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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