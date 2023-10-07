Namazı yarıda bırakıp hırsızlık yaptı

İHA'nın haberine göre, hırsızlık olayı imamın ikindi namazını kıldırdığı saat 16.14 sıralarında meydana geldi.
Kimliği belirlenemeyen hırsız Saadet Mahallesi’nde bulunan Saadet Camii’nde geçici olarak görevlendirilen İmam Hatip Metin Uyanık’a ait 14 GE 890 plakalı motosikleti gözüne kestirdi.
Hırsızın, güvenlik kameralarından cemaat ile birlikte namaz kıldığı ve namazı yarıda bırakarak caminin bahçesinde bulunan motoru çaldığı görüldü. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.
Kameraya yansıyan görüntülerde, hırsızın namazı yarıda bırakarak etrafta kimsenin olmamasını fırsat bildiği, motosikletle beraber yürüyerek uzaklaştığı görüldü.
Hırsızın rahat tavırlar sergilemesi de şaşırttı. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.