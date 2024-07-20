Namibya, Uganda Kralı'nı reddetti

Buganda Kralı II. Mutebi, açıklanmayan bir rahatsızlık nedeniyle uzun denebilecek bir süredir tedavi altında. Kaldığı sağlık merkezi, bu ayın başlarında vizesinin uzatılmasını talep etti.

Ancak Namibya hükümeti Uluslararası İlişkiler Bakanlığı, Namibya göç yasasının yabancı vatandaşlara yılda en fazla 90 gün kalma hakkı tanıdığını bildirerek bu talebi reddetti.

Yetkililerin, Ugandalı aktivistlerin Namibya'daki diplomatik temsilciliklerde düzenlediği protestolar nedeniyle hoşnutsuzluklarını dile getirmelerinden haftalar sonra bu açıklama geldi.

Namibya Devlet televizyonu NBC, bakanlıktan bir yetkilinin kralı özel olarak aradığını ve ona "Kayıtları kontrol ettikten sonra, uzatma talebinizin reddedildiğini bildirmek istiyorum" dediğini aktardı.

Güney Afrika'daki Uganda elçisi, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Namibya yetkililerinin kralın kalışı konusunda diplomatik yetkililerine yönelik tacizlerden rahatsız olduğunu bildirdi.

Mayıs ayında İngiltere'deki Namibya Yüksek Komisyonu'nda Ugandalı göstericilerin, kralın uzun süreli kalışı konusunda şeffaflık talep etmesiyle protestolar düzenlendi.

Kralın kaçırıldığına dair şüpheleri ortadan kaldırmak için Namibya'nın kralın nerede olduğuna dair bilgi vermesini istiyorlardı. Namibya hükümeti daha sonra konuyu Buganda geleneksel yetkililerine iletti.

Buganda Kralı, önceden kaydedilmiş bir video aracılığıyla tebaasına seslenmiş, sağlığında iyileşme olduğunu ve yakında geri döneceği umudunu dile getirmişti.