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Nantes ile Nice puanları paylaştı. Eski Süper Lig yıldızları maça damga vurdu

Nantes ile Nice ligde 2-2 berabere kaldı. Ndayishimiye ve Mostafa Mohamed maça damgasını vurdu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 19:37
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Nantes ile Nice ligde berabere kaldı

Nantes ile Nice puanları paylaştı. Eski Süper Lig yıldızları maça damga vurdu
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Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Nantes ile Nice karşı karşıya geldi. Stade de la Beaujoire'de oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Konuk ekip Nice, 5. dakikada Terem Moffi ile öne geçti. Nantes, 31. dakikada Moussa Sissoko ile eşitliği sağladı. Nantes'ın eşitlik golünde asisti yapan Blas, 35. dakikada penaltıdan faydalanamadı.

Nice, 71. dakikada Yussuf Ndayishimiye'nin golüyle öne geçti. Mustafa Muhammed, 88. dakikada Nantes'a 1 puanı getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Nice 43, Nantes ise 29 puana yükseldi.

Nantes gelecek hafta Lyon deplasmanına gidecek. Nice ise Lorient'i ağırlayacak.

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