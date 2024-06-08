Naomi Campbell yıllar sonra itiraf etti. Gerçekleri daha fazla saklayamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Naomi Campbell yıllar sonra itiraf etti. Gerçekleri daha fazla saklayamadı

Ünlü top model her iki çocuğuna da taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğunu ‘resmen’ açıkladı.

Podyumların efsane ismi Naomi Campbell sırrını daha fazla saklayamadı...

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Ünlü bir dergiye verdiği röportajda her iki çocuğuna da taşıyıcı annelik yöntemiyle sahip olduğunu açıkladı.

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Mayıs 2021’de doğan kızıyla ilk kez anneliği tadan 54 yaşındaki Campbell, Haziran 2023’te ise bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

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Çocuklarının ismini sır gibi saklayan modelin evlatlarının babalarının kim olduğu da bilinmiyor. Campbell, 2022'de Vogue dergisine yaptığı açıklamada en kızını kendisinin doğurduğunu söylemişti.

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Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Naomi, ünlü şarkıcı Lenny Kravitz'in kızının vaftiz babası olduğunu ima etmişti.

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Daha önce Adam Clayton ve işadamı Flavio Briatore ile nişanlanan Campbell’ın bilinen son ilişkisi 2019 yılında rapçi Skepta ile oldu.

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