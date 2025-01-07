Naomi Osaka, Cordae aşkı noktalandı

Dünya çapında ünlü tenis oyuncusu Naomi Osaka, yeni yılın ilk günlerinde ilişkisini sonlandırdığı rapper Cordae hakkında bir açıklama yaptı. Osaka, 27 yaşında ve bu yıl bir dönüm noktasına gelen ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurdu. 2023'te dünyaya gelen kızları Shai ile birlikte harika ebeveynler olmaya devam edeceklerini belirtti.

Osaka, Instagram hikayesinde şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir kötü kan yok, o harika bir insan ve mükemmel bir baba." Osaka, ilişkisinin sonlanmasının ardından, Cordae ile olan deneyimlerinden çok şey öğrendiğini ve kızı Shai'nin en büyük nimeti olduğunu vurguladı. "Gerçekten yollarımızın kesiştiği için çok mutluyum çünkü kızım en büyük nimetim ve birlikte yaşadıklarımızdan çok şey öğrendim," dedi.

Naomi Osaka ve Cordae, 2019 yılında ilişkilerini duyurmuşlardı. Birkaç yıl sonra ise, çift bebek beklediklerini açıklamıştı. Osaka, hamileliği sırasında yaşadığı zorluklara rağmen sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızları Shai'nin doğumunun ardından, Osaka ve Cordae, güçlü bir temel inşa ettiklerini belirtti. "Sonuçta, ikimiz de Shai için en iyisini istiyoruz," diyerek ebeveynlik anlayışlarını da dile getirdi.

Osaka, tenis kariyerine odaklanmaya devam ederken, dört kez Grand Slam tekler şampiyonu unvanını taşıyor. Kızının doğumunun ardından sahalara dönüş yapan Osaka, yeniden tenis dünyasında boy göstermeye başladı. Cordae ise müzik kariyerine devam ederken, çiftin dostane bir ilişkiyi sürdürmesi dikkat çekiyor.

Naomi Osaka'nın sosyal medyada yaptığı açıklama, ilişki bitmiş olsa da, Osaka ve Cordae arasındaki anlayış ve sevgi dolu ilişkilerin izlerini gösteriyor. Çift, her ne kadar yollarını ayırmış olsa da, ortak ebeveynlik anlayışları ve kızı Shai'ye olan sevgileri ön planda kalıyor.