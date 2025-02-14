Napoli, Alex Meret ile anlaşmaya yakın

Napoli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kalecisi Alex Meret ile yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya yakın. 28 yaşına basmaya hazırlanan Meret’in maaşı ve sözleşme süresi konusundaki talepleri ile kulübün sunduğu teklif arasında bir denge sağlanmaya çalışılıyor.

Mevcut kontratı 2024-25 sezonunun sonunda bitecek olan İtalyan file bekçisi, teorik olarak başka kulüplerle de görüşme yapabilir. Arsenal başta olmak üzere bazı Avrupa kulüplerinin ilgilendiği Meret’in önceliği ise Napoli’de kalmak. Oyuncunun menajeri Federico Pastorello da bu doğrultuda kulüp yönetimiyle yeni bir sözleşme üzerinde çalıştıklarını belirtti.

YENİ KONTRATIN DETAYLARI NETLEŞİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Meret’in talep ettiği 2028’e kadar olan sözleşme yerine, taraflar 2027 yılına kadar sürecek bir kontratta uzlaşmaya vardı. Anlaşmada, Napoli’nin tek taraflı olarak bir sezon daha uzatma hakkına sahip olacağı belirtiliyor.

Maaş konusunda da Meret’in mevcut 2 milyon avroluk yıllık kazancı, yeni kontratla 2,5 milyon avroya yükselecek. Buna ek olarak, performansa dayalı çeşitli bonuslarla geliri daha da artabilecek.

MERET’İN NAPOLİ KARİYERİ

Udinese altyapısından yetişen Alex Meret, 2018 yılında Napoli’ye kiralık olarak katılmış ve 26 milyon avro bonservis bedeliyle bir yıl sonra bonservisi alınmıştı. Napoli formasıyla bugüne kadar Serie A, Coppa Italia ve İtalya Süper Kupa zaferleri yaşayan Meret, ayrıca EURO 2020’yi kazanan İtalya Milli Takımı kadrosunda da yer aldı.

Bu hafta sonu Napoli formasıyla 200. resmi maçına çıkmaya hazırlanan başarılı kaleci, kariyerine mavi-beyazlı ekipte devam etmeye sıcak bakıyor. Napoli taraftarları ise kulübün başarılı eldiveni kadroda tutmak için gösterdiği çabayı yakından takip ediyor.