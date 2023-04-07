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Kim tutar Napoli'yi. Lecce de durduramadı

Serie A'da lider Napoli, Lecce deplasmanında kazandı

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 23:08
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Napoli puan farkını 19 yaptı

Kim tutar Napoli'yi. Lecce de durduramadı
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında lider Napoli, deplasmanda Lecce'yi 2-1 yendi.

Via del Mare Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 64. dakikada Antonino Gallo kendi kalesine attı. Lecce'nin golü, 52. dakikada Federico Di Francesco'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 74 yapan Napoli, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Lazio'nun 19 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste 6. yenilgisini yaşayan Lecce ise 27 puanla 16. sırada kaldı. (AA)

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