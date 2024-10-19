Napoli’de Kvaratskhelia krizi. İmzadan son anda vazgeçti

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia büyük kriz çıkardı. 23 yaşındaki oyuncu, kulübü ile yeni sözleşme sezon öncesi prensip anlaşmasına varsa da imzaların atılması öncesi yönetime ters köşe yaptı.

Napoli'nin yeni kontratla beraber 5 milyon Euro maaş vermeyi düşündüğü ancak Gürcü futbolcunun 8-9 milyon Euro maaş istediği öne sürüldü. Oyuncunun mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam ederken, 23 yaşındaki yıldızın önümüzdeki yaz satışının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Tam 33 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyonluk kazanan Napoli'nin en önemli iki ismi olan Victor Osimhen ile Khvicha Kvaratskhelia'nın takımdan ayrılma ihtimalinin taraftarı hayal kırıklığına uğratabileceği belirtildi.