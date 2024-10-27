Napoli'den kritik galibiyet

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Napoli'den kritik galibiyet

Giovanni Di Lorenzo, Napoli’yu Serie A’da zirvede tutarak Lecce karşısında kritik bir galibiyet elde etti. 73. dakikada attığı golle maçı kazanan Di Lorenzo, takımını beş puan öne geçirdi.

Giovanni Di Lorenzo, Napoli'nin Serie A'daki liderliğini sürdürmesine katkı sağlayarak Lecce'yi 1-0 mağlup etti. Napoli, maç boyunca topa sahip olmasına ve birçok fırsat yakalamasına rağmen Lecce'nin sağlam savunmasını aşmakta zorlandı. İlk yarıda bir golü iptal edilen Di Lorenzo, 73. dakikada Wladimiro Falcone’un Scott McTominay’ın kafa vuruşunu kurtaramayıp topu önünde bulundurmasının ardından boş kaleye gol attı.

Bu sonuç, Napoli’nin puanını artırarak Inter Milan ile arasındaki farkı beş puana çıkardı. Simone Inzaghi'nin ekibi, bu akşam Juventus ile karşılaşmadan önce Napoli’nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Öte yandan Lecce, dokuz maçta yalnızca beş puan toplayarak 19. sırada tehlike içinde kalmaya devam ediyor. Napoli, 29 Ekim'de beşinci sıradaki AC Milan ile karşılaşacakken, Lecce, Verona’yı ağırlayacak.

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