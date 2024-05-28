Napoli'nin yıldızına 100 milyon euro gözden çıkarıldı

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Napoli'nin yıldızına 100 milyon euro gözden çıkarıldı

Fransa devi PSG, Kylian Mbappe'nin ayrılığı sonrası gözünü Napoli'nin parlayan yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'ya dikti. Yıldız futbolcu için 100 milyon euro gözden çıktı.

Napoli’nin son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Khvicha Kvaratskhelia için transfer iddiaları artıyor.

Napoli’ye gelen teklifler arasında yeni bir dev olduğu belirtiliyor.

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100 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!

PSG, Kylian Mbappe’nin ayrılığı sonrası hedefleri arasına Khvicha Kvaratskhelia’yı aldı.

Di Marzio’nun haberine göre; Fransız kulübü, bu transfer için 100 milyon Euro bedelini gözden çıkardı.

Bu sezon Napoli formasıyla 45 resmi maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.

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