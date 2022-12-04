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Napoliten konserleri ile İtalya'ya kısa bir yolculuk

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorlarının sahne aldığı, geçtiğimiz sezonlarda da seyircinin büyük beğenisini kazanan, Napoliten Konserleri sanatseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:21
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Napoliten konserleri ile İtalya'ya kısa bir yolculuk

Napoliten konserleri ile İtalya'ya kısa bir yolculuk
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Duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşan "Napoliten Konserleri", izleyenleri İtalya'ya kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

Konserdeki şarkılara yer yer hüzün, yer yer de neşe hakim olurken, Eduardo di Capua, Paolo Tosti, Ernesto De Curtis, Rodolfo Falvo, Luigi Denza, Salvatore Cardillo, Cesare Andrea Bixio, Ruggero Leoncavallo, Salvatore Cardillo gibi değerli İtalyan bestecilerden eserler seslendiriliyor. Sahne kurgusu Hüseyin Kaya'ya, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait olan konserlerde; solistler Besnik Ademoğlu, Hazal Ata, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Yoel Keşap, Anıl Önder, Berk Özbek, Bahadır Özkoca ve Ufuk Toker'e, piyanist Hüseyin Kaya eşlik ediyor.

Konserler; 6 Aralık 2022 tarihinde AKM-Tiyatro Sahnesi'nde, 8 ve 15 Aralık'ta da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

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