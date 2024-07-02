Narenciye ülkesi Türkiye'de limonun yeni fiyatına inanamayacaksınız

Türkiye Ziraat Odaları Birliği haziran ayı zam şampiyonunu olarak limonu ilan etti. Fiyatı yüzde 65,7 arttığını açıkladı. Bu fiyatlar hem üreticinin hem de tüketicinin tepkisini çekiyor.

Narenciye mevsiminin başında 1 liraya kadar düştüğü için sinirlenen üreticiler bile limon ağaçlarını kesip, ürün değişikliğine bile gitti.

Beş zincir markette fiyatlar 75 ile 80 lira arasında değişiyor. Şubat ayında 1 liraya kadar düşen limonun etiket fiyatını görenler şaşkınlık geçiriyor.

Mart ayında 20 TL, Nisan ayında 25 TL ve Mayıs ayında 35 TL olan limon fiyatları, Haziran ayında 50 ile 80 TL arasında değişti.

ARTIŞA KARŞI ÖNLEM ALINMASI İSTENİYOR.

Vatandaşlar önlem alınmasını isterken, uzmanlar, limon fiyatlarındaki bu ani ve büyük artışın, sebze ve meyve piyasasının genel durumunu yansıttığını ve tüketici güvenin sağlanması için piyasa denetimlerinin artırılması ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesini istiyor.

"FİYATLAR AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Sezonun başında 2 lira olan limonu, üreticiler toplama maliyetini geçtiğini iddia ederek, tepki gösteriyordu. Tarım ekonomisi uzmanlarına göre ise aracıların etkisi büyük. Üreticiden düşük fiyatla alınan limon piyasada yüksek fiyatlara satılıyor. Tarla ile market arasındaki fiyat uçuruma dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da duruma tepki göstermişti.

İşte marketlerdeki limon fiyatları