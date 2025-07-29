Nargile sunumu yapan iş yerlerine sıkı denetim!

Kaynak: İHA
Nargile sunumu yapan iş yerlerine sıkı denetim!

Antalya'da 57 ekip ve 182 personelin katılımıyla nargile sunumu yapan iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve sağlık açısından risk oluşturan unsurların önlenmesi amacıyla il genelinde nargilelik tütün mamulü sunumu yapan işletmelere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

57 ekip ve 182 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 112 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde bin 361 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 2 yoklama kaçağı tespit edilirken, eksiklikleri belirlenen 2 iş yeri hakkında da gerekli işlemler uygulandı.

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