﻿Tuzlu nar ne işe yarar?

Nar tam bir şifa deposu. İçeriğinde bolca C vitamini var. Ayrıca sodyum, magnezyum, demir ve fosfor içeriyor. Bir bardak nar suyunda vücudunuzun alması gereken C vitamini miktarının yüzde 36'sını bulunuyor.

Narın kansere karşı olan koruyuculuğu biliniyor. Birçok hastalığı ve özellikle kış hastalıklarını önlemede de yardımcı.

Mide için faydalı olan nar, mide problemini yok ediyor. Nar, bel ve karın bölgesindeki yağlanmaları da ortadan kaldırıyor. 1 ay boyunca düzenli olarak nar suyu içen kişinin bel ve karın bölgesindeki yağ hücreleri azalıyor.

Peki ya nar tuzlanarak yenirse ne oluyor? İşte yanıtı:

Tuzlayarak yediğiniz nar sayesinde, az önce okuduklarınız yararların iki katını elde ediyorsunuz. Çünkü tuzun ağrı kesici özelliği bulunuyor. Nar suyu ile buluştuğunda ağrıları birden bire kesebiliyor.

Yani tuzlu nar doğal ir iltihap sökücü…

İşte narın besin değerleri

83 kalori bulunan 100 gram narda;

Protein 1,7 g

C Vitamini 10,2 mg

Kalsiyum 10 mg

Demir 0,3 mg

Magnezyum 12 mg

Toplam yağ 1,2 g

Doymuş Yağ 0,1 g

Kolesterol 0 mg

Sodyum 3 mg

Potasyum 236 mg

Karbonhidrat 19 g

Diyet Lifi 4 g

Şeker 14 g