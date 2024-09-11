Narin cinayeti şüphelileri adliyede!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin cinayeti şüphelileri adliyede!

8 yaşındaki Narin'in ölümü ile ilgili gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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