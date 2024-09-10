Narin cinayetinde itirafçı tutuklandı

19 gündür kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu Eğritutmaz Deresi'nde tam 50 dakika geçirdiği tespit edilen Nevzat Bahtiyar, ifadesinden sonra tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Narin'in cinayeti aydınlatılmayan o 25 dakikada saklı. Soruşturmada büyük ihmal iddiası

'ÇOCUĞU İŞTİRAK HALİNDE KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Cesedi gizlemek için Narin'in amcasından 200 bin lira aldığını itiraf eden ve cesedi sakladığını söyleyen Nevzat Bahtiyar, çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kayboldu.

Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ederken küçük kızdan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Narin’i kimin öldürdüğü merak edilirken, olayla ilgili itirafçının yaptığı açıklamalar ve bulunan yeni deliller üzerinden soruşturma devam ediyor.

İTİRAFÇI HER ŞEYİ ANLATTI

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümü sonrası başlatılan soruşturmada acı bir itiraf geldi.

48 yaşındaki sıva ustası Nevzat B, isimli şahıs, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne nasıl sakladığını itiraf etti.

Şahsın verdiği ifadede Narin'in amcası ve mahalle muhtarı S.G, Narin'in cansız bedeninin ortadan kaldırılması için N.B'ye 200 bin lira teklif etti.

Daha sonra S.G. ile ayrılan Nevzat Bahtiyar, çuvalin içine koydukları Narin'i, Eğertutmaz Deresi'ne götürdü.Çuvalın içine suda batması için dereden 15-20 kilo ağırlığındaki taşları koyup ağzını bağlamak için de Narin'in çantasındaki ipi kopardı.

Daha sonra ise Tavşantepe Mahallesi'ne dönen Nevzat Bahtiyar, S.G. ile beraber Narin'i arama çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 2 buçuk saat ifade veren Nevzat Bahtiyar, dereye gömerken cesedin Narin'e ait olduğunu anladığını açıkladı.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

Amca S.G'nin tutukluluk hali devam ederken gözaltındaki 24 kişinin işlemleri de devam ediyor.

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu noktada jandarma ekipleri yeni bir keşif çalışması başlattı.

İtirafçı olan şüpheli, Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerine getirildi.

Narin Güran soruşturması devam ederken, her şeyi anlatan itirafçı Nevzat Bahtiyar, çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.