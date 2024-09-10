Narin'in cinayeti aydınlatılmayan o 25 dakikada saklı. Soruşturmada büyük ihmal iddiası

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın aktardığına göre Narin'in boğularak öldürüldüğü tahmin ediliyor. İtirafçının Narin'in cesedini taşıdığı arabanın da askeri kameraya takıldığı ortaya çıktı.

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Diyarbakır'da kaybolduğu tarihten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Narin Güran'ın cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi yatağına bırakan Nevzat B.'nin 21 Ağustos tarihinde saat 15:40-16:30 sıralarındaki bu hareketlerinin bölgedeki bir askeri üssün kamerasına takıldığı ortaya çıktı. Güran'ın cesedinin bulunmasından sonra bölgedeki kameraları inceleyen Jandarma, B.'nin otomobilinin bu saat dilimlerinde dere yatağına park edilmiş halde buldu.

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin 8 Eylül 2024 tarihinde Tavşantepe Köyü yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmasından sonra soruşturma daha da hızlanırken konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor.

BÜYÜK İHMAL İDDİASI

Alican Uludağ, arama çalışmalarında bir ihmale dikkat çekerek, "Üssün kamerasına Narin'in kaybolduğu gün değil, cesedinin bulunduğu 8 Eylül'de bakıldı ve itirafçı öyle bulundu. Ve Narin'e ne olduysa işte o 25 dakikada oldu" ifadelerini kullandı.

NARİN GÜRAN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi sonrası, Narin'in bedeninde herhangi bir kesici, delici alet veya ateşli silah yaralanması ile iç kanama bulgusu belirlenemedi. Cesedin dış yüzeyinden alınan 91 örnek ile iç organlarından alınan doku örnekleri, kesin ölüm nedeninin ortaya konulması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Fakat adli kaynaklar, Narin Güran'ın vücudunda hiçbir yara izinin olmadığına, çuvalda kan izinin belirlenemediğine dikkat çekerek geride üç ihtimal olarak kalp krizi, zehirlenme ve boğulma ihtimallerinin bulunduğunu ifade etti.

Otopsiye giren Adli Tıp uzmanlarının anlatımlarına dikkat çeken kaynaklar, Narin'in boğulmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

İTİRAFÇI NASIL TESPİT EDİLDİ?

DW Türkçe'den alınan bilgilere göre, Narin Güran'dan en son kameraya takıldığı 21 Ağustos tarihinden sonra bir daha haber alınamadı.

Güran'ın cesedinin 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmasından sonra savcılık olay yerindeki kameraların yeniden incelenmesini istedi. Özellikle 21 Ağustos günü cesedin bulunduğu dere yatağına gidip biri olup olmadığının araştırılması istendi.