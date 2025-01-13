Narin cinayetinde ortalığı karıştıracak bomba iddia! Anne itirafçı mı oldu?

Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'IN AVUKATLARINDAN İTİRAZ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. İtirazın gerekçesi, Yüksel Güran'ın suçtan dolayı cezalandırılmasına ilişkin kararın hatalı olduğu yönündeydi. Avukatlar, bu durumun yeniden değerlendirilmesi için üst mahkemeye başvuruda bulundu.

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ: CEZALAR YERİNDE

Yargılamayı yapan 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran’ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itirazı değerlendirdi. Mahkeme, kararında herhangi bir isabetsizlik görmediğini belirterek, verilen cezaların yerinde olduğunu ifade etti. Bu kararın ardından sosyal medya karıştı.

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BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN BOMBA İDDİA

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından anne Yüksel Güran'ın itirafçı olduğunu iddia etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Eryılmaz şu paylaşımlarda bulundu:

Sadece izleyin,istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız.

Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim de!"