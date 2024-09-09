Narin cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararının RTÜK'ün internet sitesinde yayımlandığını açıkladı.

Sorumlu medya kuruluşlarına teşekkürlerini ileten Şahin, "Yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün internet sitesinde yayımlanan kararla ilgili ise, "Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 09 Eylül 2024 tarihli ve 2024/6137 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağının kaldırılmasına karar verildiği bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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