Narin cinayetinde yeni gelişme. 'Cesedin bazı kısımları karada kaldı'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin cinayetinde yeni gelişme. 'Cesedin bazı kısımları karada kaldı'

Narin cinayeti davasının üçüncü gününde avukat Nahit Eren, ATK raporundaki bir ayrıntıya işaret etti. ATK raporuna göre, Narin'in cesedinin bazı kısımları karada kaldı. Eren, "Su içinde olan ceset nasıl olur da karasal lavralar taşır?" diye sordu.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasının ilk duruşması, üçüncü gününde de sürüyor. Tanık ifadelerinden sonra avukat Nahit Eren, Narin'in Adli Tıp Raporu'ndan dikkat çeken ayrıntıyı mahkeme salonunda paylaştı. Eren, ATK raporunda Narin'in cesedinin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirmesine yer verildiğini paylaştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Eren şu şunları söyledi:

"Babayı dün üzdüysem özür dilerim tekrardan. Sayın Başkan, Nevzat'ın yer göstermesi sırasındaki kaydı ekrana yansıtmanızı rica edeceğim. Üzülerek söylüyorum, vücut üzerindeki lavralar, canlılar İstanbul Adli Tıp’a gitti. Rapordan okuyorum: Bu haliyle cesedin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirilmektedir. Su içinde olan ceset nasıl olur da karasal lavralar taşır?"

Son Haberler
Nejat İşler ortalığı birbirine kattı. Yanına gelen garsonu tokatladı!
Nejat İşler ortalığı birbirine kattı. Yanına gelen garsonu tokatladı!
Narin cinayetinde yeni gelişme. 'Cesedin bazı kısımları karada kaldı'
Narin cinayetinde yeni gelişme. 'Cesedin bazı kısımları karada kaldı'
Damadı nikah memuruyla evlendirdiler
Damadı nikah memuruyla evlendirdiler
Karadeniz derbisinde Rizespor ve Trabzonspor'un 11'leri belli oldu
Karadeniz derbisinde Rizespor ve Trabzonspor'un 11'leri belli oldu
DEM Parti'den iktidar ve muhalefete 'Kayyum' ve 'Öcalan' çağrısı
DEM Parti'den iktidar ve muhalefete 'Kayyum' ve 'Öcalan' çağrısı