Narin cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı savcılıkta sorguya alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı savcılıkta sorguya alındı

Narin soruşturmasında şüpheli itirafçı jandarmadan savcılığa götürüldü. Şahıs savcılıkta çapraz sorguya alındı.

Narin soruşturması hakkında flaş gelişmeler ardı arkasına yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran Ferit Demir 8 yaşında vahşice katledilen Narin Güran cinayeti hakkında yeni bir bilgiyi açıkladı.

Narin’in amcasının sildiği mesajlar istenilmişti… WhatsApp’tan cevap geldiNarin’in amcasının sildiği mesajlar istenilmişti… WhatsApp’tan cevap geldi

İTİRAFÇI SAVCILIKTA SORUŞTURMADA

Bölgeden aktarılan son gelişmelere göre Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın gözaltında olduğu Jandarma’dan savcılığa gizli bir şekilde getirildi. Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi yakınına gömen Bahtiyar’ın savcılıkta çapraz sorguya alındı.

Yaklaşık olarak 1 saattir savcılıkta sorguda olan Nevzat Bahtiyar’ın sorgusunun bitmesinin ardından mahkemeye götürüleceği aktarıldı.

66df0b9b5812c949-w1200xh912.webp

CHP'den Galip Ensarioğlu'na Narin çağrısı: Bildiklerini hemen açıklaCHP'den Galip Ensarioğlu'na Narin çağrısı: Bildiklerini hemen açıkla

İTİRAFÇI NE ANLATMIŞTI?

8 yaşındaki Narin’in cenazesi Eğertutmaz Deresi yakınında gömülü vaziyette bulunmuştu. Cansız bedenin bulunmasının ardından Narin’in annesi ve amcası dahil 23 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi’nden Nevzat Bahtiyar isimli bir şahıs itirafçı olmaya karar vermiş ve toplumun sinirlerini oynatan cinayet hakkında kan donduran açıklamalarda bulunmuştu.

İtirafçının sosyal medya hesabındaki 'ölüm mesajı'. Narin'in babasını da takibe almışİtirafçının sosyal medya hesabındaki 'ölüm mesajı'. Narin'in babasını da takibe almış

Narin’in amcası Salim Güran’ın kendisine Narin’in içinde olduğu bir battaniye vererek yok etmesini ve karşılığında 200 bin lira vereceğini teklif ettiğini ifade eden Bahtiyar, aracından aldığı çuval ile Narin’i Eğertutmaz Deresi yakınına gömdüğünü ve üzerini de 15-20 kg ağırlığında taş ile örttüğünü açıklamıştı.

s-ec6ca7cc562f4683fd8952ffdd84bf79a2fa7eb5-001.jpg

Son Haberler
AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerde ek vergiyi düşürecek
AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerde ek vergiyi düşürecek
Fillerin Atası Çankırı’da çıktı! 9 milyon yıllık tarihi keşif
Fillerin Atası Çankırı’da çıktı! 9 milyon yıllık tarihi keşif
Victor Moses kapağı İngiltere'ye attı
Victor Moses kapağı İngiltere'ye attı
Selahattin Baki Ali Koç'un teklifini reddetti
Selahattin Baki Ali Koç'un teklifini reddetti
Narin’in amcasının sildiği mesajlar istenilmişti… WhatsApp’tan cevap geldi
Narin’in amcasının sildiği mesajlar istenilmişti… WhatsApp’tan cevap geldi