Narin cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı savcılıkta sorguya alındı

Narin soruşturması hakkında flaş gelişmeler ardı arkasına yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran Ferit Demir 8 yaşında vahşice katledilen Narin Güran cinayeti hakkında yeni bir bilgiyi açıkladı.

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İTİRAFÇI SAVCILIKTA SORUŞTURMADA

Bölgeden aktarılan son gelişmelere göre Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın gözaltında olduğu Jandarma’dan savcılığa gizli bir şekilde getirildi. Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi yakınına gömen Bahtiyar’ın savcılıkta çapraz sorguya alındı.

Yaklaşık olarak 1 saattir savcılıkta sorguda olan Nevzat Bahtiyar’ın sorgusunun bitmesinin ardından mahkemeye götürüleceği aktarıldı.

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İTİRAFÇI NE ANLATMIŞTI?

8 yaşındaki Narin’in cenazesi Eğertutmaz Deresi yakınında gömülü vaziyette bulunmuştu. Cansız bedenin bulunmasının ardından Narin’in annesi ve amcası dahil 23 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi’nden Nevzat Bahtiyar isimli bir şahıs itirafçı olmaya karar vermiş ve toplumun sinirlerini oynatan cinayet hakkında kan donduran açıklamalarda bulunmuştu.

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Narin’in amcası Salim Güran’ın kendisine Narin’in içinde olduğu bir battaniye vererek yok etmesini ve karşılığında 200 bin lira vereceğini teklif ettiğini ifade eden Bahtiyar, aracından aldığı çuval ile Narin’i Eğertutmaz Deresi yakınına gömdüğünü ve üzerini de 15-20 kg ağırlığında taş ile örttüğünü açıklamıştı.