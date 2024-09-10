İtirafçının sosyal medya hesabındaki 'ölüm mesajı'. Narin'in babasını da takibe almış

Diyarbakır’da Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve günlerce bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran ne yazık ki arama çalışmalarının 19’uncu gününde Eğertutmaz Deresi yanında bir çuvalın içerisinde bulundu.

Narin'in itirafçısının ağabeyinden ikinci itiraf. Ağabeyinin cinayete nasıl karıştığını anlattı

Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarından Annesi ve amcasının da olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheler ise Narin’in DNA’sının hem köy muhtarı hem de amcası olan Salim Güran’ın aracında çıkması ile amcasına çevrildi.

Narin'in amcası Salim Güran

Gözaltına alınan şahıslardan Nevzat Bahtiyar itirafçı olmaya karar verdi ve anlattıklarına göre Narin’in amcası tarafından kendisine 200 bin lira karşılığında Narin’in cesedini yok etme teklifinde bulunuldu.

Yaşanan gelişmeleri tüm Türkiye yakından takip ederken gözler hem itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’a hem de Salim Güran’a çevrildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar

INSTAGRAM HESABINDAKİ ÖLÜM MESAJI

İtirafçı Bahtiyar’ın ifadelerinin yayılmasının ardından sosyal medyada en çok aratılan kişilerin başında Nevzat Bahtiyar geldi. Bahtiyar’ın Instagram profiline girenler ınstagram hesabında şu ifade ile karşılaştı:

“Özgür doğmamış olabilirsin ama özgür ölmelisin”

Söz konusu ölüm temalı mesaj dikkatleri çekerken bu sözlerin Narin cinayetinden önce mi eklendiği ya da sonradan mı eklendiği merak edilen sorular arasında yer aldı.

BABASINI TAKİBE ALMIŞ

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın profilindeki mesaj sonrasında başka detaylara bakanlar Bahtiyar’ın paylaştığı gönderi sayısının 0 olduğunu gördü. Bununla beraber 177 takipçisi olan Bahtiyar sadece 24 kişiyi takip ediyor. Bahtiyar’ın takip ettiği kişiler arasında Narin Güran’ın babası Arif Güran olduğu dikkat çekti.