Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır Valiliği açıkladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor. Şu ana kadar mahallenin giriş ve çıkışları dahil olmak üzere toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi ve ekipler mahallede tekrar arama yaptı.

Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Narin’in dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği görülüyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valiliği, kaybolan Narin Güran’a ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin geniş çaplı arama faaliyetlerine titizlikle devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, sosyal medyada Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna dair yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve vatandaşların bu tür asılsız iddialara itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında, Narin Güran'dan haber alamayan ailesi yetkililere bildirimde bulunmuş ve bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

OLAYIN GELİŞİMİ

21 Ağustos’ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kur’an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.

Köylülerle birlikte yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, Narin’in babası Arif Güran akşam 20.15’te karakola giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çeşitli arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve jandarmaya ait helikopterle havadan destek sağlandı. Ayrıca, Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı ve mahalledeki evler arandı.

TERLİK BULUNDU

Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi.

Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi ancak daha sonra terlik numarasının Narin’inkinden farklı olduğunu ifade ettiler.

SON GÖRÜNTÜLER

Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerde Narin’in dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği görülüyor.

BAKAN YERLİKAYA İLE GÖRÜŞME

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Sur Kaymakamı Asım Solak ve Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, aileyi ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, ziyarette İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı arayarak Narin’in babası Arif Güran ile görüştürdü. Güran, kızını arama çalışmalarında verdiği destekten ötürü Bakan Yerlikaya’ya teşekkür etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Narin’i arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor. Su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ve AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı. Arama çalışması genişletilen bölgede diğer ekiplerin çoğunluğu mısır tarlası olan bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar toplamda 9 bin 300 araç arandı. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin ise endişeli bekleyişi sürüyor.

KOMANDOLAR VE AFAD EKİPLERİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran için jandarma komandolar ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri mahallede tekrar arama yaptı.

Ekipler, metruk evler, ahırlar, bağ ve bahçeleri tek tek kontrol etti ancak Narin’e ait bir ize rastlanmadı. Ayrıca kokuya duyarlı köpek ‘Yel’ ile birlikte jandarma, AFAD, Kayapınar ve Kulp belediyelerinin arama kurtarma ekipleri mahalle çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

BABANIN ÇAĞRISI

Narin’in babası Arif Güran, arama kurtarma faaliyetlerine katılan herkese teşekkür ederek, "Gören, duyan Allah rızası için bize haber versin. Dün Sayın Valimiz de buraya geldi, İçişleri Bakanımızla da görüştüm. Allah hepsinden razı olsun. Verdikleri mücadele az bir şey değildir. Biz şu anda burada oturuyoruz ama onlar oturmuyorlar. Bu bir gerçektir.

Özellikle, jandarma ve AFAD. Allah hepsinden razı olsun. Sosyal medyadan paylaşanlar, dua edenlerden, bizi arayıp soranlardan, eğer bir haberiniz, bir iğne ucu kadar da olsa Allah rızası için bize haber verin. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gereken her şey yapılıyor” dedi.