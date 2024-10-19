Narin Güran cinayetinde sona gelindi

Kaynak: Haber Merkezi
Narin Güran cinayetinde sona gelindi

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor Ankara'dan gelen özel ekibin çalışması sonucu bulunan deliller dava dosyasına girdi. İddianemede sona gelindi.

Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Köyü'nde kuran kursundan çıkıp evine doğru yürüdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde dere kenarında bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde biri başsavcı vekili 4 cumhuriyet savcısının yaptığı titiz soruşturma kapsamında aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran ile amca Salih Güran ile cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ve yengeler Hediye ile Maşallah Güran'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.

"CİNAYET İLE İLGİLİ BELGELER TOPLANDI"

Savcılar, 21 Ağustos tarihinden bugüne yani 60 gün boyunca adeta 'iğneyle kuyu kazarak' soruşturma yaparken, cinayet ile ilgili bilgi ve belgeler teker teker toplandı.

Elde edilen görüntüler, ses kayıtları, HTS kayıtları ile ifadeler hepsi bir bütün olarak detaylı bir çözüm yapılmasının ardından soruşturma dosyasında yerini aldı.

3 cumhuriyet savcısının hazırlamaya başladığı iddianamenin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Hazırlanacak iddianemede ise Narin'in katilinin kim olduğu, kimlerin yardım ettiği sorularının cevabı alınacak.

Türkiye'nin gündeminde uzun bir süre yer tutan Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılamada ise, gözler anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'da olması bekleniyor. Elde edilen son HTS kayıtlarında anne, amca, ağabey ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evde oldukları ortaya çıkmıştı. Narin'in cesedini gömen Nevzat Bahtiyar ifadesinde Narin Güran'ın cansız bedeninin yerde olduğunu ifade etmişti.

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