Narin Güran cinayetinde şüpheler o isme yöneldi. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinde çok önemli bir detay ortaya çıktı. Halktv.com.tr'nin sorularını cevaplayan emekli cinayet polisi Savaş Kurtababa, Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın yüzündeki izlerin ne olduğunu açıkladı.

Enes Güran'ın gözaltında iken kaydedilen görüntülerde yüzünde izlerin olduğu fark edilmiş, bu konu kendisine sorulunca söz konusu izlerin Narin'i arama çalışmalarında olduğunu ve çalılar nedeni ile oluştuğunu ifade etmişti.

KATİL ENES GÜRAN’MI?

Emekli cinayet polisi Savaş Kurtbaba halktv.com.tr'ye gerçekleştirdiği açıklamalarda Enes Güran'ın yüzündeki izlerin çalı kaynaklı olmadığını ifade etti. Enes'in yüzündeki izin hareketli diş izi olduğunu belirtti. Bunun da bir ısırma sırasında yüzün çekilmesi ile oluşabileceğine dikkat çekti.

"ARAMA ÇALIŞMASINDA ÇALILIKLARDAN OLDU" DEMİŞTİ

Narin Güran soruşturmasında tutuklu sanıklardan olan Enes Güran, mahkemedeki ifadesinde sırtındaki ve yüzündeki izlerin arama çalışmalarında çalılıklardan dolayı olduğunu söylemişti.

ENES GÜRAN'IN KOLUNDA ISIRIK İZLERİNE DE RASTLANDI

Soruşturma kapsamında değerlendirilen ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izlerinin yer aldığı fotoğraflar paylaşılmıştı. Sanıklar arasında yer alan ağabey Enes Güran 7 Kasım tarihinde görülen davada savunma yapmış, Mahkeme başkanı, sanık Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını ifade etmişti.

Savcının, kolundaki ısırık izini sorması sonrası Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim" cevabını vermişti.

"Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini söyledi.