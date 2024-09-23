Narin Güran cinayetinde üçlü ilişki detayı! Abdulkadir Selvi’den akıllara durgunluk veren iddia

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"İKİSİ DE NARİN’İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ZAMAN DİLİMİNDE BİRLİKTELER"

Yazısında soruşturmaya ilişkin ifadeleri de hatırlatan Selvi, çarpıcı ifadeler kullanarak “Jandarma-savcılık sorgusunda Salim Güran’a, “Narin senin çocuğun muydu?” diye soruluyor. Reddediyor. Ama bir soru daha soruluyor. O da Yüksel Güran’la ilişkisi. Onu da reddediyor. Aynı soru bu kez iki kadına soruluyor. Yüksel Güran ile Hediye Güran. İkisi de reddediyor. Ama ikisi birlikte doğum kontrol hapı almışlar. Hediye Güran’a, eşi Van’da olduğu halde neden doğum kontrol hapı aldığı da soruluyor. Yüksel Güran ve Hediye Güran aynı zamanda Narin’in öldürüldüğü zaman diliminde birlikteler. İkisinin de ifadesi kelimesi kelimesine aynı. Ayrıca Yüksel Güran’ın, Narin Güran’ın öldürüldüğü saatlerde üç kez Salim Güran’ı araması, Hediye Güran’la Salim Güran arasındaki yoğun mesajlaşmalar iki kadını da bu cinayetin zanlıları arasına sokuyor” değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇLÜ İLİŞKİ İDDİASI

“Salim Güran’la ikili ve üçlü olarak çok yoğun bir ilişki trafiği var” diyen Selvi, Narin Güran’ın amca Salim Güran’la Yüksel ve Hediye Güran’ın üçlü ilişkisini gördüğü için öldürülmüş olabileceğini öne sürdü.