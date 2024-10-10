Narin Güran cinayetinde yeni gelişme. Gerçek ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, HTS kayıtlarının incelenmesi sonrası yapılan alan daraltma çalışmaları kritik bilgilere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu olan Nevzat Bahtiyar, verdiği üç farklı ifade de Salim ile buluştuğu yerleri ve Narin’in cansız bedenini teslim aldığını öne sürdüğü noktaları farklı şekillerde anlattı.

Gerçekleştirilen HTS incelemelerinde, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonlarının 15:21 ile 15:46 saatleri arasında aynı bölgeden sinyal verdiği tespit edildi. Bu bulgu sonrası alan daraltma çalışmaları gerçekleştirildi.

TAŞLI YOLDA YAN YANA GELDİLER

Sinyal kesişmelerinin bulunduğu saat aralığında, gerçekleştirilen alan daraltması çalışmaları sonucunda Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın 15:28 ile 15:46 arasında yan yana oldukları belirlendi. İncelemeler sinyalin okul civarındaki taşlı yoldan geldiğini gösterdi. Öte yandan kameraların olmadığı bu yoldan dere yatağına ulaşılabildiği de görüldü. Cinayet ile ilgili Soruşturma derinleşiyor.

Daha önce gündem olan ve Arif Güran’ın evindeki halıların incelemeye alındığına dair haberin ardından, olayla ilgili birçok yeni bilgi ortaya çıkmıştı. Özellikle halıların yıkanmış olabileceği iddiaları büyük merak konusu olmuştu fakat elde edilen son bilgilere göre, bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

HALILAR YIKANMAMIŞ

Soruşturma kapsamında Yüksel Güran’ın evinden alınan halılar üzerinde gerçekleştirilen incelemede, halıların yıkanmadığı belirlendi. Detaylara göre, Arif Güran’ın evindeki halılar 27 Ağustos tarihinde jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alınmış ancak halıların evde katlanmış bir şekilde durduğu ve yıkandığına dair herhangi bir iz ya da bulgu olmadığı öğrenildi.