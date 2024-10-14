Narin Güran cinayetinde yeni kamera kayıtları ortaya çıktı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunmuştu. Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının da olduğu 12 kişi tutuklanırken cinayet olayına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmada bu sefer yeni kamera kayıtları ortaya çıktı. Dosyaya giren görüntülerde "Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan aldım" diyen Nevzat Bahtiyar ile küçük kızın son anları da bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta Kuran kursundan evine doğru giderken kaybolmuştu. 19 günlük arama çalışmasının ardından Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında anne ve amcanın aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Davaya ilişkin yeni gelişmelerde yaşanıyor. Tutuklu olan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedenini taşıdığı kırmızı renkteki aracının yeni görüntülerine ulaşıldı.

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ÇUVAL İÇERİSİNDEKİ CANSIZ BEDENLE 100 METRE YÜRÜDÜ

Sabah Gazetesi’nin özel haberine göre, Narin'i araca koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine doğru yola çıkan Nevzat Bahtiyar'ın, otomobiliyle dere üzerindeki köprüden sağ yola girişi çevredeki bir çiftliğe ait kamera tarafından belirlendi. Arabasıyla Eğertutmaz Deresi'ne giden yola girdikten sonra kamera açısından çıkan Nevzat Bahtiyar'ın kucağında çuval içerisindeki Narin'in cansız bedeniyle yaklaşık 100 metre yürüdüğü ve cesedi Eğertutmaz Deresinde gömdüğü belirlendi.

ŞİFRELİ OLARAK CD KAYDEDİLDİ

Son görüntülerde, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini götürürken ve gömdüğü sırada yalnız olduğu belirtildi. Titiz çalışmalar neticesinde görüntülere ulaşılırken, kamera kaydı bir CD'ye şifreli olarak kaydedilip soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanakla teslim edildi.