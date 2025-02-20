Narin Güran davasında flaş gelişme! Dosya istinafa gönderildi

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Narin Güran davasında flaş gelişme! Dosya istinafa gönderildi

Narin Güran cinayeti davasının görüldüğü Diyarbakır 8.Ağır Ceza Mahkemesi, tarafların başvurusu üzerine dosyayı istinaf mahkemesine gönderdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

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NTV'nin haberine göre; 4 sanıklı davanın 26 Aralık'ta görülen duruşmasında karar çıkmıştı.

Mahkeme anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ı “Çocuğu kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Diyarbakır Barosu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bahtiyar’a verilen cezanın bozulması yönünde istinaf başvurusunda bulunmuştu.

Diğer 3 sanığın avukatları da kendi müvekkillerine verilen cezanın bozulması için istinaf yoluna gitmişti.

Mahkeme başvuru dilekçelerinden sonra hazırladığı dosyayı, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişmeNarin Güran cinayetinde flaş gelişme

İstinaf Mahkemesi’ndeki yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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