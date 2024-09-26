Narin Güran davasında Leyla korkusu "Sanıklar şu anki ifadelerle serbest kalabilir"

Türkiye geçtiğimiz haftalarda Narin cinayeti ile sarsıldı. Cinayet kapsamında aile üyelerinden birçok isim Anne, ağabey ve amca olmak üzere tutuklandı. Cinayet hakkında her geçen gün skandal delil ve iddialar ortaya çıkarken Deutsche Welle’den Alican Uludağ’a konuşan suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Soruşturmanın geç başladığına dikkat çeken Demirbilek, Narin Güran olayında kaybolmasından sonra yapılan arama çalışmalarında ilk 9-10 günlük süre içerisinde aramaların kayıp olarak yapıldığını ve cinayet soruşturmasının çok geç başladığını söyledi.

NARİN SORUŞTURMASINDA YAPILAN HATALAR

Demirbilek, Narin soruşturmasında ilk günden itibaren Narin’in evi ve çevresinde cinayet bulgularına ulaşılabilecek DNA veya delil araması yapılmadığını aktardı. Demirbilek özellikle ahırda arama yapılmadığını ve cinayetten tam 32 gün sonra ahırdan iki izmarit bulunduğunu belirtti.

TELEFONLAR ZAMANINDA DİNLENMEDİ

Suç uzmanı Demirbilek, Narin soruşturmasında ilk günden itibaren şüphelilerin aile üyeleri olabileceği tezi üzerinden ilerlenmediğini, dinlemelerin ancak Narin’in kaybolmasından 4 gün sonra yapıldığını ve yine soruşturma devam ederken ilk günlerde Narin’in annesi, babası, ağabeyleri ve amcalarının da telefonlarına el konulmadığını bunun da bir eksiklik olduğunu ifade etti.

KAMERALAR İNCELENMEDİ

Demirbilek, Narin’i arama çalışmalarında köyün ve Narin’in gömüldüğü yeri gören askeri üssün kamerasının incelenmediğini, ancak bu görüntülerin zamanında incelenmesi halinde Nevzat’ın Narin’i gömdüğü sıradaki hareketinin tespit edilebileceğini, bu sayede de cinayetteki delillerin kaybolmasının da önüne geçilebileceğini söyledi.

“KORKUM ŞU: BU KİŞİLER SERBEST BIRAKILABİLİR”

Suç uzmanı Demirbilek soruşturma kapsamında 12 kişinin tutuklandığını, cinayete ortak olduğu iddia edilen amca, anne, Nevzat B. ve ağabeyinin yazışmaları sildiğini belirtirken, savcılık iddianamesine göre Narin’in katillerinin ileride serbest kalabileceğine vurgu yaptı:

"Suça iştirak konusunu tek ifadeyle kanıtlamak hukuki olarak kolay değildir. Çok de geçerliliği olmayabilir. Benim korkum şu. Sadece soruşturma, şu anki ifadeler seviyesinde kalırsa bunları destekleyen somut deliler ortaya konulmazsa bu sanıklar birkaç yıl içinde serbest kalabilirler. Bu nedenle savcının işini zor görüyorum. İfadelere yönelik bir iddianame hazırlanırsa bu kişilerin ileride serbest kalma olasılığı çok yüksek olur" değerlendirmesini yaptı. Demirbilek, Ağrı'da cinayete kurban giden Leyla örneğini vererek, bu olayda da şüphelilerin birkaç yıl sonra serbest kalıp beraat ettiğini hatırlattı.

LEYLA CİNAYETİ NEDİR?

Leyla Aydemir, Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısıydı. 2018 yılında Ramazan Bayramı’nı kutlamak için ailece dedesinin yaşadığı Bezirhane köyüne gitmişlerdi. Ancak, 15 Haziran günü küçük Leyla aniden ortadan kayboldu. Türkiye genelinde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı ve milyonlarca insan Leyla'nın bulunması için umutla bekledi. Ne yazık ki, 18 gün sonra Leyla’nın cansız bedeni köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, Kurudere mevkiinde bulundu.

SANIKLAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 tarihinde görülen karar davasında önemli bir hüküm verildi. Mahkeme, tutuklu sanık olan amca Yusuf Aydemir’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak, tutuksuz yargılanan 6 sanık için beraat kararı alındı.