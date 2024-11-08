Narin Güran davasında sanık ve tanıklar adliyeye getirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Narin Güran davasında sanık ve tanıklar adliyeye getirildi

Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayeti davasında sanık ve tanıklar, duruşmanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Diyarbakır’da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayeti davasında, sanıklar ve tanıklar duruşmanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildiği bildirildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ile “müşteki” sıfatıyla katılan baba Arif Güran ve tanıklardan Gazal Bahtiyar dinlendi.

Davanın ikinci gününde, 4 sanık ve 26 tanık geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Duruşma saat 09.00’da başlayacak.

Narin Güran davasında sanık ve tanıklar adliyeye getirildi

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