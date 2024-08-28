Narin Güran ile ilgili flaş gelişme. 1 kişi gözaltına alındı

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması 8'inci gününde de sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan bir açıkla yayınlayarak Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili soruşturmayla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.



Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır.



Olayın açıklığa… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 28, 2024

"Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

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