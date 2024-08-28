Didem Arslan Yılmaz canlı yayında açıkladı: Gözaltına alınan kişi Narin'in abisi çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Didem Arslan Yılmaz canlı yayında açıkladı: Gözaltına alınan kişi Narin'in abisi çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ederken bugün gözaltına alınan bir kişinin Narin Güran'ın abisi Enes Güran olduğu ortaya çıktı.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıkmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamayan küçük kız için, yetkililer tarafından kapsamlı bir araştırma yürütülüyor.

Kayıp Narin için Diyarbakır Jandarma Komutanı'ndan flaş açıklama. 1 kişi gözaltına alındıKayıp Narin için Diyarbakır Jandarma Komutanı'ndan flaş açıklama. 1 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak Jandarma, 130 kişinin ifadesine başvurdu ve çeşitli ihbarları değerlendirmek üzere harekete geçti.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıs Jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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NARİN'İN ABİSİ ÇIKTI

Didem Arslan Yılmaz'ın canlı yayında açıkladığı bilgilere göre kayıp Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan şahsın Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran olduğu aktarıldı.

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