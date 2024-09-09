Narin Güran kendi köyünde toprağa verildi

Minik Narin, komşu köy Batı Karakoç Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Narin, yetişkin tabutunda getirilerek defnedildi. Narin'in arkadaşları mezarı başında ağladı.

Cenaze namazına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da katıldı. Narin’in cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan ağabeyi Baran Güran teslim almıştı.

Batıkarakoç mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Narin'imiz cennettedir. Masum yavrumuzdur. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır" dedi.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Narin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.