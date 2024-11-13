Narin Güran olayında yeni gelişme. Cinayetin bir numaralı şüphelisine ceza..

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesie bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davada tutuklu olarak yargılanan Salim Güran başka bir suçtan ceza aldı.

8 yaşındaki Narin cinayetinde müebbet hapis istemiyle yargılanan amca Salim Güran’a elektrik dağıtım idaresi tarafından mayıs/ağustos arasındaki dönemde üç ayrı gerekçeyle toplam 1 milyon 698 bin lira para cezası kesildi.

MİLYON LİRAYI AŞKIN CEZA

Diyarbakır’da ilk duruşması 7 Kasım tarihinde görülmeye başlanan davada, Salim Güran’a telefonundan sildiği ses kayıtları sorulmuş, Güran ise kaçak elektrik kullandığını iddia etmişti. Güran’ın avukatları da kaçak elektrikten dolayı alınan para cezasını beyan etmişti.

Güran’a mayıs/ağustos arasındaki dönemde üç ayrı gerekçeyle toplam 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi. Cezalara gerekçe olarak ise, 'nötr cihaz kullanımı', 'boşa alma' ve 'swich' müdahalesi gösterildi.