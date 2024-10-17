Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Bir kız daha kaçırılıp hamile bırakılmış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Bir kız daha kaçırılıp hamile bırakılmış

Narin Güran cinayeti soruşturmasında 58 gün geride kalırken, Narin'in cansız bedenini dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızının da kaçırılarak hamile bırakıldığı ortaya çıktı.

Narin Güran soruşturması iddianame aşamasına gelirken Güran ailesi ve Nevzat Bahtiyar hakkında hayrete düşüren yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Amca Salim Güran'ın avukatlığını üstlenen Onur Akdağ dosyaya yeni bir belge ekledi. Cinayetin seyrini değiştirebilecek nitelikteki belgede daha önce Nevzat Bahtiyar'ın kızının kaçırıldığı ve hamile kaldığı öne sürüldü.

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Üstelik Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçıran kişinin eski muhtarın torunu olduğu belirtildi. Dosyada kız kaçırma meselesi ile ilgili iki aile arasında yaşanan olaylara yer verildi.

İddiaya göre Bahtiyar'ın daha önce eski muhtarın torunu tarafından kaçırıldığı ve kızın hamile bırakıldığı belirtildi. Bu nedenle Bahtiyar'ın eski muhtarın evini silahla bastığı ve boğmaya çalıştığı söylendi. Bu olaylar sırasında Salim Güran'ın da orada olduğu ve Bahtiyar'ı sakinleştirdiği iddia edildi.

Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Askeri Bahtiyar'ın da o dönem orada olduğu eklendi.

Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılamada ise, gözler anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'da olması bekleniyor. 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesi olayında 4 kişi baş şüpheli olarak belirlendi. Toplamda 12 kişi hakim karşısına çıkarılacak.

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