Narin Güran soruşturmasında kritik tarih belli oldu: Çok önemli gelişmeler yaşanacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Cinayette 12 kişi tutuklu bulunurken, soruşturmanın hangi aşamada olduğunu CNN TÜRK muhabiri Ümit Uzun anlattı.

Soruşturma kapsamında yeni deliller ve detayların çıktığını belirten Umut Uzun, “Cinayetin nasıl işlendiği kim tarafından işlendiğini ortaya çıkarmış değil” dedi.

Ortaya çıkan detaylardan birinin telefon sinyalleri olduğunu aktaran Uzun, “Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın cinayet günü yan yana oldukları tespit edildi. Bu da demek oluyor ki ikili birlikte yan yana hareket etti. Amca Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar'ın telefonlarının 15.21'de bir araya geldiği belirlendi. Narin en son 15.18'de görülmüştü. Bu dakikalar bize ipucu veriyor. Bölgedeki tüm kamera görüntüleri inceleniyor” ifadelerini kullandı.

“ÖZELLİKLE PAZARTESİ GÜNÜ…”

Cinayette çözülmesi gereken birden fazla parça olduğunu söyleyen Uzun, çok sayıda delile ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Araştırmalar ve soruşturmalar devam ediyor” diyen Uzun, bir noktaya dikkat çekerek, “Soruşturmanın biraz daha derinleştiğini ve önemli gelişmelerin yaşanabileceğine dair ipuçları alıyoruz, duyumlar da alıyoruz. Özellikle Pazartesi günü Narin cinayetiyle ilgili yeni gelişmelere tanık olabileceğimizi duyuyoruz. Bunu özellikle belirtelim. Soruşturmanın derinleştiğini ve soruşturmanın daha da ilerlediğini söyleyelim. Pazartesi günü önemli bir gelişme yaşanabileceğine dair duyum aldık. Bunu özellikle belirtelim" diye konuştu.