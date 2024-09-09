Narin Güran soruşturmasındaki itirafçının görüntüsü ve ifade tutanağı ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde ortadan kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın dün cansız bedenine ulaşıldı.

Narin Güran'ın soruşturmasındaki itirafçı katili açıkladı

"BUNU YOK ET DİYEREK BANA 200 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, 6 çocuk babası Nevzat B, jandarma ekiplerine, "Muhtar amca Salim Güran selektör ederek beni durdurdu. Bunu yok et dedi ve 200 bin TL teklif etti" ifadelerini kullandı. Bu itiraftan sonra jandarma ekipleri, cinayetle ilişkisi olduğunu düşündüğü 23 kişiyi gözaltına aldı.

İŞTE NARİN'İ GÖMEN O KİŞİNİN FOTOĞRAFI

Amca Salim Güran'ın da işçisi olduğu ve sıvacılık yaptığı belirtilien Nevzat B'nin fotoğrafı ortaya çıktı. Olay yerinde savcı gözetiminde keşif yaptırılan Nevzat B, gömdüğü yeri de burada jandarma ekiplerine gösterdiği ortaya çıktı.

İşte Narin Güran’ın itirafçısının fotoğrafları ve verdiği ifade,

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