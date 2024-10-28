Narin Güran'ın ağabeyi Baran'dan kafa karıştıran 3 paylaşım! Hemen sildi

Ancak Baran Güran bu paylaşımları kısa süre sonra sildi.

8 Eylül'de tarihinde cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin amca Salim Güran, anne yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. 4 sanık hakkındaki suçlama ise "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme"...

Narin'in tutuklanmayan ağabeyi Baran Güran ise ailesi ile birlikte fotoğraflar paylaşarak bazı açıklamalarda bulundu. Ancak Baran Güran kafa karıştıran bu paylaşımlarını hemen sildi.

Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı. 33 dakikada öldürüp kayboldu dediler

En son ortaya çıkan görüntülerde Narin Güran’ın ölmeden yaklaşık 1 saat öncesine ait görüntüleri ortaya çıkmış, okulun güvenlik kayıtlarında Narin’in büyük amcası H.G.’nin evine doğru yürüdüğü ancak 2 dakika sonra ters yöne koşarak gittiği izlenmişti

AĞABEY GÜRAN VEKALETNAMESİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce Narin’in ağabeyi Baran Güran Diyarbakır Barosu’nun süreci takip etmesi için vekaletname vermişti ancak bu vekaletnameyi geri çekti.

3 PAYLAŞIM YAPTI

Baran Güran sosyal medyadan bir dizi paylaşım ve açıklama yaptı. Ama daha sonra Güran bu paylaşımları sildi. Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı.

Baran Güran paylaşımında solmuş gül emojisi kullandı, annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Baran Güran'dan 2. bir paylaşım geldi. Baran Güran bu kez hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaştı. Baran Güran, bu paylaşımına "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.

Baran Güran 3. paylaşımında ise küçük kardeşi Narin ile kendi fotoğrafını kullandı. Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." diye yazdı.

AMCASI SALİM GÜRAN İLE İLGİLİ BİR CÜMLE YAZMADI

Baran Güran'ın cinayetin baş şüphelilerden amcası Salim Güran hakkında bir şeyler yazmaması ise dikkat çekti. Paylaşımlarını instagram hesabının hikayeler bölümünden yapan Baran Güran 45 dakika sonra paylaşımını da sildi.