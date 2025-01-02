Narin için söylediği şarkı olay yaratmıştı! Hadise'den eleştirilere ilk yanıt

O Ses Türkiye, Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana geldi. Programda yer alan Hadise, yaptığı bir hareketle sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

ŞARKI SEÇİMİNE TEPKİ TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YAĞMIŞTI

Hadise, Diyarbakır’da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için bir şarkı söylemek istediğini belirtip "Sıfır Tolerans" şarkısını daha yavaş söyleyen Hadise’ye tepkiler yağmıştı.

Hadise'nin Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı! Sosyal medyayı ikiye böldü

TEPKİLERE İLK KEZ YANIT VERDİ

Şarkı tercihine tepki yağarken ünlü şarkıcı Hadise, söz konusu tepkilere yanıt verdi.

2. Sayfa kameralarına konuşan Hadise, "Çok üzüldüm" deyip, uzun süredir konserlerinde Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu söyleyip Narin'i andığını belirtti.

Hadise'nin 'Narin' şarkısına Demet Akalın'dan büyük tepki

“ÇOK ÜZÜLDÜM…”

Hadise şöyle konuştu:

“Çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Uzun süredir konserlerimi izleyenler biliyor; ben Sıfır Tolerans’ın akustik versiyonundan önce Narin’lerimizi unutmamak adına minik bir konuşma yaparım. Neden Sıfır Tolerans? Katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans… 2025’te yeni yasalar çıksın. Ben neyi nerede ne zaman konuşmasını çok iyi bilen bir kadınım. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama çok üzüldüm.”