Narin mesele

Afrika'da kaç çocuk açlıktan ölüyor biliyor musunuz?

Ülkede doğan her 5 çocuktan 1'i fakirlik nedeniyle 5 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Dünya çocuklarının yüzde 30'unu bulan 600 milyonu aşkın çocuk yoksul. Ve yoksulluk; açlık, eğitimsizlik, sağlıksızlık ve ölüm anlamına geliyor. Bunu, ülke koşullarına, coğrafik konuma bağlayalım. Alışılmış, bildik üzüntü diyelim.

Peki Gazze'ye yönelik saldırılarda bulunan, işgal rejimi İsrail’in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 16 bin 715 çocuğu katletmesine ne diyelim? 16 bin 715! Ölmeyenlerin de gördükleri şiddet, şahit oldukları katliam onları iflah etmeyecek türden. Bütün dünyanın gözleri önünde binlerce kadın, çocuk, bebek, masum, parçalandı. Kör bakıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Ki onlar onurlarıyla, kötülerin saldırılarına küçücük göğüslerini gerip, ülkelerini terk etmeyen çocuklar ve aileleri. Kaçanlar sığındıkları yerlerde çoğalırken, vatansever, tevekkel olanlar toprağın altına giriyor. İnsani duyguları gelişmiş, vatan millet sevdalısı tüm bireyler, bir ölse de bin doğsun. Tersi de onursuzlukla sığıntı bir şekilde yaşasın gitsin.

Ah çocuklar, ah! Anonim bir türkü sözü vardır; “Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır!” diye. O haldeyim. Bakmaya kıyamadığımız, dokunmadan önce, ‘İncitir miyiz?’ diye tedirgin olduğumuz çocuklara neler oluyor?

“Narin”le kalbimize kazınan ürkütücü olay çok taze. 2023 - 2024 yılı arasında ülkemizde 34 çocuk yaşam hakkı ihlalleri ile ölmüş. Buna göre 1 çocuk zırhlı aracın çarpması, 1 çocuk mayın ve çatışma atıklarının patlaması ile ölmüş. 2 çocuk bakım hizmeti alırken, 7 çocuk eğitim hizmeti alırken, 2 çocuk orman yangınlarında, 13 çocuk sağlık hizmeti alırken, 7 çocuk sınır geçişi sırasında ölmüş.

İhmal yüzünden ise 309 çocuk ölmüş. Burada en çarpıcı başlık intihar. Raporlara göre 2024 yılının ilk 6 ayında 32 çocuk intihar etmiş. Bireysel silahlanma sonucu 8, karşıt gruplar arasında çıkan çatışma sonucu bir çocuk ölmüş. 17 çocuk şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş.

Korkunç bir tablo. İçler acısı. Eminim bundan daha fazla da psikolojik şiddet vardır. Dayak, taciz, travma.

Zor, acı konu. “Narin” bir başlık olsun. Her çocuğun canı aynı değerde. Afrikadaki, Gazze’deki, Türkiye’deki. Ayırım yapmaksızın yaşam hakları sabittir. Silkelenmek, seyirci kalmamak lazım. Ölen her çocuk insanlığımıza vurulmuş kara bir lekedir.

Yine huzuruna muhtacım. Başka çarem yok. Yalvarıyorum; “Allah’ım bizler çocukları koruyamıyoruz. Sabi sübyanı sen koru Ya Rabbim.”